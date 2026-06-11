Пожар в музее-панораме "Оборона Севастополя" ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Севастополе ликвидирован.
- Полностью пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали в 8 часов утра четверга, в тушении участвовали 83 человека и 22 единицы техники.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе, атакованном ВСУ, ликвидирован, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
"Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" ликвидировал городской пожарно‐спасательный гарнизон", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полностью пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали в 8 часов утра четверга.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.