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Пожар в музее-панораме "Оборона Севастополя" ликвидировали - РИА Новости, 11.06.2026
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08:14 11.06.2026 (обновлено: 08:29 11.06.2026)
Пожар в музее-панораме "Оборона Севастополя" ликвидировали

В Севастополе потушили пожар в музее "Оборона Севастополя", атакованном ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Севастополе ликвидирован.
  • Полностью пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали в 8 часов утра четверга, в тушении участвовали 83 человека и 22 единицы техники.
  • Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе, атакованном ВСУ, ликвидирован, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
"Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" ликвидировал городской пожарно‐спасательный гарнизон", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полностью пожар на площади 600 квадратных метров ликвидировали в 8 часов утра четверга.
"На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей", - уточнили в пресс-службе.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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