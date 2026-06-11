Послы ФРГ, Франции и Британии анонсировали заявление по итогам визита в МИД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посол Франции анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление по итогам визита в МИД России.
"Позднее сегодня мы опубликуем заявление", — сказал он журналистам.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об их просьбе встретиться с его заместителем. Он отметил, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают.
Визит состоялся днем в четверг. Иностранные дипломаты пробыли в здании МИД полтора часа.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.