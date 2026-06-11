Послы ФРГ, Франции и Британии анонсировали заявление по итогам визита в МИД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посол Франции анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление по итогам визита в МИД России.

"Позднее сегодня мы опубликуем заявление", — сказал он журналистам.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об их просьбе встретиться с его заместителем. Он отметил, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают.