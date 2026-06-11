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Послы ФРГ, Франции и Британии покинули МИД России - РИА Новости, 11.06.2026
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13:05 11.06.2026 (обновлено: 14:13 11.06.2026)
Послы ФРГ, Франции и Британии покинули МИД России

Послы ФРГ, Франции и Британии покинули МИД России спустя полтора часа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосол Франции в России Николя Де Ривьер, посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф выходят из здания Министерства иностранных дел РФ. 11 июня 2026
Посол Франции в России Николя Де Ривьер, посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф выходят из здания Министерства иностранных дел РФ. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посол Франции в России Николя Де Ривьер, посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф выходят из здания Министерства иностранных дел РФ. 11 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание МИД России.
  • Дипломаты пробыли внутри полтора часа.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты пробыли внутри полтора часа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послы Британии, Франции, Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают.
Посольство Российской Федерации в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Посольство России высмеяло планируемые ЕС санкции против российской рыбы
10 июня, 14:40
 
ГерманияФранцияРоссияСергей Лавров
 
 
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