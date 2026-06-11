Послы ФРГ, Франции и Британии покинули МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание МИД России.
- Дипломаты пробыли внутри полтора часа.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты пробыли внутри полтора часа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послы Британии, Франции, Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают.