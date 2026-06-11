Россия повысила ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%.

Ранее размер ставки пошлин составлял до 5%.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%, сообщил Минсельхоз.

« "Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств, за исключением Венгрии и Словакии. Ранее размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%", - говорится в сообщении.

Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой отметил, что решение принято в ответ на незаконные санкции со стороны недружественных государств. Повышение пошлин не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран.

По словам Борового, потребителями пальмового масла из недружественных стран являлись только два российских предприятия. В настоящее время ими принято решение переориентироваться на альтернативные варианты поставок.