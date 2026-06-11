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Россия повысила ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран - РИА Новости, 11.06.2026
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20:32 11.06.2026 (обновлено: 20:43 11.06.2026)
Россия повысила ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

В РФ повысили ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран до 35%

© AP Photo / Tatan SyuflanaРазгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%.
  • Ранее размер ставки пошлин составлял до 5%.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%, сообщил Минсельхоз.
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"Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств, за исключением Венгрии и Словакии. Ранее размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%", - говорится в сообщении.

Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой отметил, что решение принято в ответ на незаконные санкции со стороны недружественных государств. Повышение пошлин не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран.
По словам Борового, потребителями пальмового масла из недружественных стран являлись только два российских предприятия. В настоящее время ими принято решение переориентироваться на альтернативные варианты поставок.
"В целом, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства масложировой продукции и увеличению ее доли на внутреннем рынке", - подчеркнул замминистра, его слова привели в сообщении ведомства.
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