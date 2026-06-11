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Португальцы обыграли команду Нигерии в товарищеском матче перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:46 11.06.2026
Португальцы обыграли команду Нигерии в товарищеском матче перед ЧМ

Сборная Португалии обыграла команду Нигерии в товарищеском матче

© AP Photo / Armando FrancaКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Armando Franca
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 2:1.
  • Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нигерии в в товарищеском матче.
Встреча в португальском городе Лейрия завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе команды победителей мячи забили Педру Нету (23-я минута) и Франсишку Консейсан (75). У команды Нигерии отличился Акор Адамс (37). Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K португальцы встретятся с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Нигерийцы не квалифицировались на турнир.
Товарищеские матчи
10 июня 2026 • начало в 22:45
Завершен
Португалия
2 : 1
Нигерия
23‎’‎ • Педру Нету
(Диогу Дало)
75‎’‎ • Франсишку Консейсау
(Жуан Канселу)
37‎’‎ • Akor Adams
(Фисайо Деле-Баширу)
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