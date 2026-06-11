Португальцы обыграли команду Нигерии в товарищеском матче перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нигерии в в товарищеском матче.
Встреча в португальском городе Лейрия завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе команды победителей мячи забили Педру Нету (23-я минута) и Франсишку Консейсан (75). У команды Нигерии отличился Акор Адамс (37). Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.
Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K португальцы встретятся с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Нигерийцы не квалифицировались на турнир.
Товарищеские матчи
10 июня 2026 • начало в 22:45
Завершен
23’ • Педру Нету
75’ • Франсишку Консейсау
37’ • Akor Adams
(Фисайо Деле-Баширу)