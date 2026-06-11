Молчание Запада о преступлениях ВСУ говорит о поддержке, заявил Полянский

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции западных стран на гибель мирных российских граждан от действий ВСУ свидетельствует о поддержке Запада украинской стороны и создании вокруг нее атмосферы вседозволенности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на постсовете организации.

"Отсутствие какой-либо реакции на все более кровавые и опасные преступления Киева не оставляют сомнений в том, что все свои террористические действия украинская власть осуществляет с ведома и при поддержке стран Запада, как минимум пользуясь установившейся вокруг его действий атмосферой вседозволенности", - сказал Полянский в четверг. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.