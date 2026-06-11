Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что отсутствие реакции западных стран на гибель мирных российских граждан от действий ВСУ свидетельствует о поддержке Запада украинской стороны.
- Полянский подчеркнул, что в «картине мира» западных делегаций Украина не совершает преступлений, а все убитые ею мирные россияне воспринимаются как «легитимные цели».
- Российский дипломат заявил, что следственные и правоохранительные органы России фиксируют имена всех причастных к преступлениям и подчеркнул, что их всех постигнет «заслуженное и неотвратимое наказание».
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции западных стран на гибель мирных российских граждан от действий ВСУ свидетельствует о поддержке Запада украинской стороны и создании вокруг нее атмосферы вседозволенности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на постсовете организации.
"Отсутствие какой-либо реакции на все более кровавые и опасные преступления Киева не оставляют сомнений в том, что все свои террористические действия украинская власть осуществляет с ведома и при поддержке стран Запада, как минимум пользуясь установившейся вокруг его действий атмосферой вседозволенности", - сказал Полянский в четверг. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.
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"Таким образом мы, по сути, наблюдаем сращивание Киева и его спонсоров в террористический альянс, прямо угрожающей безопасности нашей страны и наших граждан", - пояснил российский дипломат.
Он подчеркнул, что следственные и правоохранительные органы России должным образом реагируют на эти угрозы, а также фиксируют имена всех причастных к этим преступлениям, от заказчиков и отдающих приказы до непосредственных исполнителей, где бы они ни находились. "Их всех постигнет заслуженное и неотвратимое наказание", - заключил Полянский.