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Молчание Запада о преступлениях ВСУ говорит о поддержке, заявил Полянский - РИА Новости, 11.06.2026
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15:02 11.06.2026
Молчание Запада о преступлениях ВСУ говорит о поддержке, заявил Полянский

Полянский: молчание Запада о преступлениях ВСУ говорит об их поддержке

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что отсутствие реакции западных стран на гибель мирных российских граждан от действий ВСУ свидетельствует о поддержке Запада украинской стороны.
  • Полянский подчеркнул, что в «картине мира» западных делегаций Украина не совершает преступлений, а все убитые ею мирные россияне воспринимаются как «легитимные цели».
  • Российский дипломат заявил, что следственные и правоохранительные органы России фиксируют имена всех причастных к преступлениям и подчеркнул, что их всех постигнет «заслуженное и неотвратимое наказание».
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции западных стран на гибель мирных российских граждан от действий ВСУ свидетельствует о поддержке Запада украинской стороны и создании вокруг нее атмосферы вседозволенности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на постсовете организации.
"Отсутствие какой-либо реакции на все более кровавые и опасные преступления Киева не оставляют сомнений в том, что все свои террористические действия украинская власть осуществляет с ведома и при поддержке стран Запада, как минимум пользуясь установившейся вокруг его действий атмосферой вседозволенности", - сказал Полянский в четверг. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости.
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Обращаясь к представителям западных делегаций, постпред РФ добавил, что в их "картине мира" Украина преступлений не совершает, и все убитые ею мирные россияне – будь то взрослые или дети – воспринимаются как "легитимные цели".
"Таким образом мы, по сути, наблюдаем сращивание Киева и его спонсоров в террористический альянс, прямо угрожающей безопасности нашей страны и наших граждан", - пояснил российский дипломат.
Он подчеркнул, что следственные и правоохранительные органы России должным образом реагируют на эти угрозы, а также фиксируют имена всех причастных к этим преступлениям, от заказчиков и отдающих приказы до непосредственных исполнителей, где бы они ни находились. "Их всех постигнет заслуженное и неотвратимое наказание", - заключил Полянский.
Постоянный совет ОБСЕ - ключевая площадка для регулярных консультаций между 57 государствами-участниками организации по вопросам европейской безопасности. Заседания проходят в Вене, как правило, по четвергам и обычно закрыты для прессы.
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