В VK рассказали о возможности заселять в гостиницы с помощью "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ Половина коллективных средств размещения в России имеют техническую возможность заселять гостей с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс».

В мессенджере «Макс» проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.

Для использования сервиса заселения необходимо открыть штрихкод в разделе «Цифровой ID» в профиле в «Максе» и показать его сотруднику гостиницы для сканирования.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Половина коллективных средств размещения в России имеют техническую возможность заселять гостей с помощью цифрового ID в мессенджере "Макс", сообщил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

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"Еще один сервис, который сейчас активно развивается вместе с субъектами, - возможность заселения в гостиницу (с помощью мессенджера "Макс" - ред.). ... И практически половина средств размещения РФ уже получили возможность заселять в гостиницы по цифровому ID в "Макс", - сказал Хайбуллов, выступая на форуме "Путешествуй!" в четверг.

Он добавил, что до конца года крупные отели и крупные сети по умолчанию будут иметь возможность заселить гостя через цифровой ID.

Кроме того, рассказал Хайбуллов, в мессенджере "Макс" проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.

Санкт-Петербурга, В конце апреля Минцифры сообщало о том, что пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. В министерстве отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.

"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в "Максе" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.