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В VK рассказали о возможности заселять в гостиницы с помощью "Макс" - РИА Новости, 11.06.2026
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12:26 11.06.2026
В VK рассказали о возможности заселять в гостиницы с помощью "Макс"

Половина средств размещения в России могут заселять гостей в "Макс"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Половина коллективных средств размещения в России имеют техническую возможность заселять гостей с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс».
  • В мессенджере «Макс» проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.
  • Для использования сервиса заселения необходимо открыть штрихкод в разделе «Цифровой ID» в профиле в «Максе» и показать его сотруднику гостиницы для сканирования.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Половина коллективных средств размещения в России имеют техническую возможность заселять гостей с помощью цифрового ID в мессенджере "Макс", сообщил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
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"Еще один сервис, который сейчас активно развивается вместе с субъектами, - возможность заселения в гостиницу (с помощью мессенджера "Макс" - ред.). ... И практически половина средств размещения РФ уже получили возможность заселять в гостиницы по цифровому ID в "Макс", - сказал Хайбуллов, выступая на форуме "Путешествуй!" в четверг.
Он добавил, что до конца года крупные отели и крупные сети по умолчанию будут иметь возможность заселить гостя через цифровой ID.
Кроме того, рассказал Хайбуллов, в мессенджере "Макс" проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.
В конце апреля Минцифры сообщало о том, что пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. В министерстве отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
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