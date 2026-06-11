Решение России выйти из Совета Европы было верным, заявил Полянский

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Деятельность Совета Европы после выхода России из организации в 2022 году подтвердила правильность решения Москвы покинуть эту структуру, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"С момента, когда Россия приняла решение о выходе из состава организации в марте 2022 года, Страсбург так и не предоставил нам ни единого повода усомниться в абсолютной правильности этого шага", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. Выступление российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.