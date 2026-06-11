Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что деятельность Совета Европы после выхода России подтвердила правильность этого решения.
- Он отметил, что эпоха сотрудничества Совета Европы в области прав человека ушла в прошлое, и организация стала "придатком НАТО"
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Деятельность Совета Европы после выхода России из организации в 2022 году подтвердила правильность решения Москвы покинуть эту структуру, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"С момента, когда Россия приняла решение о выходе из состава организации в марте 2022 года, Страсбург так и не предоставил нам ни единого повода усомниться в абсолютной правильности этого шага", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. Выступление российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
"Вся сегодняшняя деятельность этой структуры лишь подтверждает: мы имели дело не со сбившимся с курса международным институтом, а с системным агентом геополитического давления", - добавил Полянский.
Он также отметил, что эпоха, когда Совет Европы рассматривался как площадка сотрудничества в области прав человека и построения общеевропейского правового пространства, ушла в прошлое. По его словам, сегодня организация стала "придатком НАТО", а применение ее механизмов зависит от геополитических установок стран ЕС и альянса.
Как добавил российский постпред, итоги майской сессии комитета министров Совета Европы в Кишиневе подтвердили курс организации на замену дипломатии обвинениями и культивирование вражды. Продвигаемые антироссийской коалицией "специальный трибунал" и "претензионную комиссию" он назвал политической провокацией, не имеющей мандата Совета Безопасности ООН.
Кроме того, Полянский обвинил Совет Европы в сознательном игнорировании преступлений ВСУ против мирного населения российских регионов. Он подчеркнул, что организация не реагирует на гибель и ранения гражданских лиц в результате украинских ударов.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.