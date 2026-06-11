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Решение России выйти из Совета Европы было верным, заявил Полянский - РИА Новости, 11.06.2026
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17:17 11.06.2026
Решение России выйти из Совета Европы было верным, заявил Полянский

Полянский: действия Совета Европы подтвердили правильность выхода России из него

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что деятельность Совета Европы после выхода России подтвердила правильность этого решения.
  • Он отметил, что эпоха сотрудничества Совета Европы в области прав человека ушла в прошлое, и организация стала "придатком НАТО"
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Деятельность Совета Европы после выхода России из организации в 2022 году подтвердила правильность решения Москвы покинуть эту структуру, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"С момента, когда Россия приняла решение о выходе из состава организации в марте 2022 года, Страсбург так и не предоставил нам ни единого повода усомниться в абсолютной правильности этого шага", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. Выступление российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
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"Вся сегодняшняя деятельность этой структуры лишь подтверждает: мы имели дело не со сбившимся с курса международным институтом, а с системным агентом геополитического давления", - добавил Полянский.
Он также отметил, что эпоха, когда Совет Европы рассматривался как площадка сотрудничества в области прав человека и построения общеевропейского правового пространства, ушла в прошлое. По его словам, сегодня организация стала "придатком НАТО", а применение ее механизмов зависит от геополитических установок стран ЕС и альянса.
Как добавил российский постпред, итоги майской сессии комитета министров Совета Европы в Кишиневе подтвердили курс организации на замену дипломатии обвинениями и культивирование вражды. Продвигаемые антироссийской коалицией "специальный трибунал" и "претензионную комиссию" он назвал политической провокацией, не имеющей мандата Совета Безопасности ООН.
Кроме того, Полянский обвинил Совет Европы в сознательном игнорировании преступлений ВСУ против мирного населения российских регионов. Он подчеркнул, что организация не реагирует на гибель и ранения гражданских лиц в результате украинских ударов.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
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