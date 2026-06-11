Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польская полиция задержала 117 граждан Украины.
- Всего было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше.
- Среди задержанных есть лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, включая изнасилование и преступления, связанные с наркотиками.
ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Польская полиция сообщила о задержании 117 граждан Украины.
"Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше.
"В 117 случаях это были граждане Украины, в 12 случаях - Грузии, в 6 - Белоруссии, 2 - Молдавии, 1 - России и 31 гражданин других стран", - говорится в сообщении.
В качестве примера полиция привела гражданина Украины, приговоренного к 1 году и 10 месяцам лишения свободы и разыскиваемого по ордеру на доставку его в исправительное учреждение.
"В месте пребывания разыскиваемого было выявлено и изъято значительное количество наркотических средств, в том числе марихуаны, метамфетамина, амфетамина, кокаина и таблеток МДМА, а также мачете, дубинки, ножи", - говорится в сообщении.
В ходе акции были задержаны лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, среди которых изнасилование, преступления, связанные с наркотиками, участие в организованной преступной группе и за сбыт значительного количества наркотических и психоактивных веществ, сообщила полиция.