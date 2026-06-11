Рейтинг@Mail.ru
Польская полиция задержала 117 граждан Украины - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 11.06.2026 (обновлено: 15:12 11.06.2026)
Польская полиция задержала 117 граждан Украины

Польская полиция вместе с Пограничной стражей задержала 117 граждан Украины

© Фото : Polska PolicjaЗадержание польской полицией граждан Украины
Задержание польской полицией граждан Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Polska Policja
Задержание польской полицией граждан Украины
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская полиция задержала 117 граждан Украины.
  • Всего было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше.
  • Среди задержанных есть лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, включая изнасилование и преступления, связанные с наркотиками.
ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Польская полиция сообщила о задержании 117 граждан Украины.
"Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше.
"В 117 случаях это были граждане Украины, в 12 случаях - Грузии, в 6 - Белоруссии, 2 - Молдавии, 1 - России и 31 гражданин других стран", - говорится в сообщении.
В качестве примера полиция привела гражданина Украины, приговоренного к 1 году и 10 месяцам лишения свободы и разыскиваемого по ордеру на доставку его в исправительное учреждение.
"В месте пребывания разыскиваемого было выявлено и изъято значительное количество наркотических средств, в том числе марихуаны, метамфетамина, амфетамина, кокаина и таблеток МДМА, а также мачете, дубинки, ножи", - говорится в сообщении.
В ходе акции были задержаны лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, среди которых изнасилование, преступления, связанные с наркотиками, участие в организованной преступной группе и за сбыт значительного количества наркотических и психоактивных веществ, сообщила полиция.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
4 марта, 12:32
 
В миреУкраинаПольшаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала