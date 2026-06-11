Краткий пересказ от РИА ИИ Польская полиция задержала 117 граждан Украины.

Всего было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше.

Среди задержанных есть лица, разыскиваемые за тяжкие преступления, включая изнасилование и преступления, связанные с наркотиками.

ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Польская полиция сообщила о задержании 117 граждан Украины.

"Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши", - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, было задержано почти 2 тысячи разыскиваемых лиц и 140 иностранцев, незаконно проживающих в Польше

"В 117 случаях это были граждане Украины , в 12 случаях - Грузии , в 6 - Белоруссии , 2 - Молдавии , 1 - России и 31 гражданин других стран", - говорится в сообщении.

В качестве примера полиция привела гражданина Украины, приговоренного к 1 году и 10 месяцам лишения свободы и разыскиваемого по ордеру на доставку его в исправительное учреждение.

"В месте пребывания разыскиваемого было выявлено и изъято значительное количество наркотических средств, в том числе марихуаны, метамфетамина, амфетамина, кокаина и таблеток МДМА, а также мачете, дубинки, ножи", - говорится в сообщении.