Судзуки доведет до премьера Японии важность об отмене санкций против России

"Саммит (G7) открывается в Эвиане 15 июня. На нем слово Японии имеет большой вес. Россия важная страна в мире. Но сейчас (против нее - ред.) действуют экономические санкции. Я считаю, что их нужно прекратить. И очень важно, чтобы премьер-министр Японии сказала об этом. Вот это я (ей - премьер-министру Такаити - ред.) скажу", - заявил Судзуки корреспонденту РИА Новости.