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Судзуки доведет до премьера Японии важность об отмене санкций против России - РИА Новости, 11.06.2026
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06:45 11.06.2026 (обновлено: 11:16 11.06.2026)
Судзуки доведет до премьера Японии важность об отмене санкций против России

Судзуки заявил, что расскажет Такаити о важности отмены санкций против России

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что скажет премьер-министру Санаэ Такаити о важности вопроса об отмене антироссийских санкций на саммите G7.
  • Судзуки планирует обсудить с премьер-министром важность российско-японских отношений.
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что скажет премьер-министру Санаэ Такаити о важности вопроса об отмене антироссийских санкций на G7.
"Саммит (G7) открывается в Эвиане 15 июня. На нем слово Японии имеет большой вес. Россия важная страна в мире. Но сейчас (против нее - ред.) действуют экономические санкции. Я считаю, что их нужно прекратить. И очень важно, чтобы премьер-министр Японии сказала об этом. Вот это я (ей - премьер-министру Такаити - ред.) скажу", - заявил Судзуки корреспонденту РИА Новости.
В четверг, выступая на приеме в честь Дня России, политик заявил, что в этот же день встретится с премьер-министром Санаэ Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений.
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