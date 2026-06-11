Судзуки доведет до премьера Японии важность об отмене санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что скажет премьер-министру Санаэ Такаити о важности вопроса об отмене антироссийских санкций на саммите G7.
- Судзуки планирует обсудить с премьер-министром важность российско-японских отношений.
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что скажет премьер-министру Санаэ Такаити о важности вопроса об отмене антироссийских санкций на G7.
"Саммит (G7) открывается в Эвиане 15 июня. На нем слово Японии имеет большой вес. Россия важная страна в мире. Но сейчас (против нее - ред.) действуют экономические санкции. Я считаю, что их нужно прекратить. И очень важно, чтобы премьер-министр Японии сказала об этом. Вот это я (ей - премьер-министру Такаити - ред.) скажу", - заявил Судзуки корреспонденту РИА Новости.
В четверг, выступая на приеме в честь Дня России, политик заявил, что в этот же день встретится с премьер-министром Санаэ Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений.