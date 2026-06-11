ВСУ ударили по поселкам и АЗС в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО.
- В поселке Белая Березка погибли два мужчины, еще двоим пострадавшим оказывают помощь.
- В городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям, ранения получили семь человек.
- В Климовском районе при атаке FPV-дрона пострадал пятилетний мальчик, который гулял по улице.
- В поселке Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых — директор биосферного заповедника "Брянский лес".
БРЯНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Брянскую область, есть погибшие и пострадавшие, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«
"Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков", — рассказал он на платформе "Макс".
© Фото : Заповедник "Брянский лес"Александр Никитенков
© Фото : Заповедник "Брянский лес"
Александр Никитенков. Архивное фото
Еще двоих человек доставили в больницу, где им оказали помощь.
Ранее в четверг двое мужчин погибли при атаках на поселок Белая Березка. Еще за двоими ранеными также ухаживают врачи. Всем семьям окажут материальную помощь и поддержку.
Тем временем в городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Одного из раненых увезли на лечение в Брянск. Осколками повредило пять гражданских автомобилей.
А в Климовском районе Брянской области при атаке вражеского FPV-дрона пострадал пятилетний мальчик, который просто гулял по улице. Ему оказывают помощь.
Ранее в четверг врио губернатора сообщил о массированном ударе по поселку Белая Березка из РЗСО "Град". По предварительным данным, повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18