ВСУ ударили по поселкам и АЗС в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО.

В поселке Белая Березка погибли два мужчины, еще двоим пострадавшим оказывают помощь.

В городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям, ранения получили семь человек.

В Климовском районе при атаке FPV-дрона пострадал пятилетний мальчик, который гулял по улице.

В поселке Суземка погибли двое мирных жителей, один из которых — директор биосферного заповедника "Брянский лес".

БРЯНСК, 11 июн — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Брянскую область, есть погибшие и пострадавшие, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

« "Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков", — рассказал он на платформе "Макс".

© Фото : Заповедник "Брянский лес" Александр Никитенков © Фото : Заповедник "Брянский лес" Александр Никитенков. Архивное фото

Еще двоих человек доставили в больницу, где им оказали помощь.

Ранее в четверг двое мужчин погибли при атаках на поселок Белая Березка. Еще за двоими ранеными также ухаживают врачи. Всем семьям окажут материальную помощь и поддержку.

Тем временем в городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Одного из раненых увезли на лечение в Брянск . Осколками повредило пять гражданских автомобилей.

А в Климовском районе Брянской области при атаке вражеского FPV-дрона пострадал пятилетний мальчик, который просто гулял по улице. Ему оказывают помощь.

Ранее в четверг врио губернатора сообщил о массированном ударе по поселку Белая Березка из РЗСО "Град". По предварительным данным, повреждения получили десять многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.