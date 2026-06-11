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В Самарской области подросток погиб, пытаясь переплыть реку на плоту - РИА Новости, 11.06.2026
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22:07 11.06.2026 (обновлено: 22:54 11.06.2026)
В Самарской области подросток погиб, пытаясь переплыть реку на плоту

В Самарской области подросток погиб, пытаясь переплыть реку на самодельном плоту

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области подросток погиб, пытаясь переплыть протоку реки Волга на самодельном плоту.
  • Инцидент произошел 11 июня 2026 года вблизи села Рождественно Волжского района, погибшему было 15-лет.
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Один из подростков погиб в Самарской области, пытаясь переплыть протоку реки Волга на самодельном плоту, сообщает Центральное МСУТ СК России.
"Предварительно установлено, что днем 11 июня 2026 года двое 15-летних местных жителей смастерили плот и в протоке Воложки реки Волга вблизи села Рождествено Волжского района пытались пересечь реку. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул", - говорится в сообщении межрегионального следственного управления на транспорте в канале на платформе "Макс".
Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.
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