В Подмосковье иностранец напал на жильцов частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Наро-Фоминском городском округе задержан иностранец, подозреваемый в нападении с ножом на жильцов частного дома.
- В результате нападения погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома, в результате которого погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Моими коллегами из полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что в результате нападения погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован.
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