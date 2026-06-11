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В Подмосковье иностранец напал на жильцов частного дома - РИА Новости, 11.06.2026
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14:10 11.06.2026
В Подмосковье иностранец напал на жильцов частного дома

В Подмосковье иностранец напал с ножом на жильцов частного дома

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Наро-Фоминском городском округе задержан иностранец, подозреваемый в нападении с ножом на жильцов частного дома.
  • В результате нападения погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома, в результате которого погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Моими коллегами из полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что в результате нападения погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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