В Подмосковье иностранец напал на жильцов частного дома

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома, в результате которого погиб мужчина, а его несовершеннолетний сын госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.