В Подмосковье задержали иностранца, напавшего на жильцов дома

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство завели на подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.

По данным следствия, в четверг ночью подозреваемый подросток ворвался в частный дом в деревне Терновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями и нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.