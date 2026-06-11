В Подмосковье задержали иностранца, напавшего на жильцов дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство на подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына.
- Подозреваемый — 16-летний иностранный гражданин.
- Подросток ворвался в частный дом в деревне Терновка, нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, мужчина скончался на месте происшествия, его сын госпитализирован.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство завели на подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан 16-летний иностранный гражданин, подозреваемый в убийстве 56-летнего мужчины и покушении на убийство его 13-летнего сына (часть 1 статья 105 УК РФ, часть 3 статья 30 пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в четверг ночью подозреваемый подросток ворвался в частный дом в деревне Терновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями и нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.