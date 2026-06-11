Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали иностранца, напавшего на жильцов дома - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.06.2026 (обновлено: 17:17 11.06.2026)
В Подмосковье задержали иностранца, напавшего на жильцов дома

В Подмосковье задержали подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына

© СК Подмосковья/MAXВ Московской области задержан несовершеннолетний иностранный гражданин по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына
В Московской области задержан несовершеннолетний иностранный гражданин по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© СК Подмосковья/MAX
В Московской области задержан несовершеннолетний иностранный гражданин по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство на подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына.
  • Подозреваемый — 16-летний иностранный гражданин.
  • Подросток ворвался в частный дом в деревне Терновка, нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, мужчина скончался на месте происшествия, его сын госпитализирован.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство завели на подростка, напавшего с ножом на мужчину и его сына в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан 16-летний иностранный гражданин, подозреваемый в убийстве 56-летнего мужчины и покушении на убийство его 13-летнего сына (часть 1 статья 105 УК РФ, часть 3 статья 30 пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в четверг ночью подозреваемый подросток ворвался в частный дом в деревне Терновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями и нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.
Арсений Ерошевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Избившие до смерти футболиста Ерошевича в Подмосковье признали вину
9 июня, 15:32
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала