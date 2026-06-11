Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался подростком

По данным следствия, в ночь на 11 июня текущего года подозреваемый ворвался в частный дом, расположенный в деревне Терновка, где находился его знакомый с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения мужчине и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.