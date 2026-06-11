Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался подростком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Терновка несовершеннолетний иностранец ворвался в частный дом и нанес ножевые ранения мужчине и одному из двух его сыновей.
- Мужчина скончался от полученных ранений на месте, его сын госпитализирован, а подозреваемый скрылся на машине потерпевшего, но был задержан в Московской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, в ночь на 11 июня текущего года подозреваемый ворвался в частный дом, расположенный в деревне Терновка, где находился его знакомый с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения мужчине и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.
"В Московской области задержан несовершеннолетний иностранный гражданин по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына", - говорится в сообщении.