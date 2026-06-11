Рейтинг@Mail.ru
Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался подростком - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 11.06.2026 (обновлено: 14:06 11.06.2026)
Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался подростком

Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался несовершеннолетним

© Фото : Следком/TelegramРабота СК РФ по делу о нападении иностранца на жильцов дома в деревне Терновка в Подмосковье
Работа СК РФ по делу о нападении иностранца на жильцов дома в деревне Терновка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Следком/Telegram
Работа СК РФ по делу о нападении иностранца на жильцов дома в деревне Терновка в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Терновка несовершеннолетний иностранец ворвался в частный дом и нанес ножевые ранения мужчине и одному из двух его сыновей.
  • Мужчина скончался от полученных ранений на месте, его сын госпитализирован, а подозреваемый скрылся на машине потерпевшего, но был задержан в Московской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранец, напавший на жильцов дома в Подмосковье, оказался несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, в ночь на 11 июня текущего года подозреваемый ворвался в частный дом, расположенный в деревне Терновка, где находился его знакомый с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения мужчине и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего.
Московской области задержан несовершеннолетний иностранный гражданин по подозрению в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына", - говорится в сообщении.
Протесты в Британии после нападения мигранта - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Британии прошли протесты после нападения суданца с ножом
10 июня, 09:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала