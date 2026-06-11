Умные сервисы упростили подачу заявки на инженерные сети в Подмосковье

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Подмосковье на региональном портале госуслуг упростили получение "Единой заявки на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям", в эту услугу внедрили умные сервисы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Теперь жители региона могут автоматически загружать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы", — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства пояснила, что по кадастровому номеру земельного участка пользователь сможет скачать градостроительные документы, включая проект межевания территории. А по координатам участка можно получить постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Услуга "Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям" доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Бизнесу" — "Земля" — "Инфраструктура и подключение". Через нее физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно и в электронном виде получить нужные документы для подключения к инженерно-техническим сетям.