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Умные сервисы упростили подачу заявки на инженерные сети в Подмосковье - РИА Новости, 11.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:13 11.06.2026
Умные сервисы упростили подачу заявки на инженерные сети в Подмосковье

В Подмосковье упростили получение документов для подключения к инженерным сетям

CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC0 / /
Девушка за компьютером
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Подмосковье на региональном портале госуслуг упростили получение "Единой заявки на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям", в эту услугу внедрили умные сервисы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Теперь жители региона могут автоматически загружать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы", — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства пояснила, что по кадастровому номеру земельного участка пользователь сможет скачать градостроительные документы, включая проект межевания территории. А по координатам участка можно получить постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Услуга "Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям" доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Бизнесу" — "Земля" — "Инфраструктура и подключение". Через нее физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно и в электронном виде получить нужные документы для подключения к инженерно-техническим сетям.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации), затем выбрать цель обращения, подходящий случай, категорию заявителя и прикрепить документы. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.
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