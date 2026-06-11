Россию на чемпионате Европы по плаванию представят около 40 спортсменов

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"Нормативы очень легкие в связи с тем, что постоянно критерием отбора был 10‑й результат европейского рейтинга прошлого года. Сейчас мы взяли 12‑й результат. Более того, отбор на чемпионат Европы раньше был всегда в апреле. Сейчас он проходит в июне, то есть год растянут, нормативы снижены. Но из-за того, что мы не были на мировой арене достаточно давно, не считая Сингапура, кажется, что для нас это высокий уровень. А в целом нормативы очень корректные, и команда в принципе в боевой готовности", - добавил главный тренер сборной.