Россию на чемпионате Европы по плаванию представят около 40 спортсменов

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что по итогам чемпионата России примерно 40 пловцов отобрались на чемпионат Европы.
Чемпионат России по плаванию проходил с 6 по 11 июня в Казани.
"Прошел чемпионат хорошо. В районе 40 человек отобралось. Мы сейчас будем точно делать подсчет, 37 было по истечении пяти дней. Сейчас у нас идут пополнения с каждой дистанции. Видите, все плотнее и плотнее. По четыре человека даже в некоторых дисциплинах отбираются. Поэтому, наверное, поставим хорошую четверку чемпионату и двигаемся дальше", - заявил Шишин журналистам.
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"Нормативы очень легкие в связи с тем, что постоянно критерием отбора был 10‑й результат европейского рейтинга прошлого года. Сейчас мы взяли 12‑й результат. Более того, отбор на чемпионат Европы раньше был всегда в апреле. Сейчас он проходит в июне, то есть год растянут, нормативы снижены. Но из-за того, что мы не были на мировой арене достаточно давно, не считая Сингапура, кажется, что для нас это высокий уровень. А в целом нормативы очень корректные, и команда в принципе в боевой готовности", - добавил главный тренер сборной.
На вопрос о возможном переборе спортсменов на определенных дистанциях Шишин ответил: "У нас есть разрешение: если четыре человека выполняют норматив, как, например, дельфинисты сейчас делали, как делали пловцы на спине, то спортсмены, занявшие третье и четвертое места, поедут за счет регионов. Поэтому все ребята с нормативом будут там бороться".