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В Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске - РИА Новости, 11.06.2026
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15:24 11.06.2026 (обновлено: 16:23 11.06.2026)
В Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске

В Петербурге сотрудники МЧС помогли спасти запутавшуюся в леске чайку

© Кадр видео из соцсетейСотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в леске.
  • Чайка была освобождена с помощью автолестницы и затем отпущена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
"Чайка запуталась в леске и висела над водой. Спасатели подобрались с помощью автолестницы к птице и освободили ее, затем птицу отпустили", - сказала собеседница агентства.
По информации ряда СМИ, местные жители заметили запутавшуюся в рыболовной леске чайку на Сампсониевском мосту. Сначала освободить птицу пытались местные рыбаки, однако им это не удалось. Затем на место вызвали спасателей.
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