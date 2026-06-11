В Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске

© Кадр видео из соцсетей Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в леске.

Чайка была освобождена с помощью автолестницы и затем отпущена.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

"Чайка запуталась в леске и висела над водой. Спасатели подобрались с помощью автолестницы к птице и освободили ее, затем птицу отпустили", - сказала собеседница агентства.