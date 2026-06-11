В Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в леске.
- Чайка была освобождена с помощью автолестницы и затем отпущена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС в Санкт-Петербурге помогли спасти чайку, запутавшуюся в леске, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
"Чайка запуталась в леске и висела над водой. Спасатели подобрались с помощью автолестницы к птице и освободили ее, затем птицу отпустили", - сказала собеседница агентства.
По информации ряда СМИ, местные жители заметили запутавшуюся в рыболовной леске чайку на Сампсониевском мосту. Сначала освободить птицу пытались местные рыбаки, однако им это не удалось. Затем на место вызвали спасателей.