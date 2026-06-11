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В Петербурге задержали криминального авторитета, разыскиваемого с 2004 года - РИА Новости, 11.06.2026
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11:04 11.06.2026
В Петербурге задержали криминального авторитета, разыскиваемого с 2004 года

В Петербурге арестовали криминального авторитета Алиева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Азербайджана Юсифа Наруддина оглы Алиева, находившегося в розыске с 2004 года, задержали в Санкт-Петербурге.
  • Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса об экстрадиции в Азербайджан.
  • Алиев обвиняется в бандитизме, незаконном лишении свободы, разбое и незаконном обороте оружия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Находившегося в розыске с 2004 года гражданина Азербайджана Юсифа Наруддина оглы Алиева задержали в Петербурге, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса об экстрадиции в отношении Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева). Срок меры – 18.07.2026", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе судов добавили, что Алиев был задержан 9 июня у дома 60 по набережной Макарова. "Он разыскивается за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой, незаконный оборот оружия. Мера пресечения – заключение под стражу, санкционирована судьей Сабаильского района Баку 01.05.2004", - отметили в пресс-службе.
Добавляется, что из представленных материалов следует, что Алиев обвиняется в том, что в августе 1994 года в Баку в составе устойчивой вооруженной группы (банды) совершил похищение А., незаконное лишение его свободы на трое суток, применение физического насилия и истязаний, вымогательство у родственников потерпевшего денежных средств в размере 182 тысяч долларов США. Также он в 1995 году участвовал в вооруженном нападении и похищении Е., незаконном лишении его свободы в течение четырех дней с применением физических истязаний и получении выкупа в размере 150 тысяч долларов.
"Препятствий к выдаче Алиева компетентным органам Азербайджанской Республики, предусмотренных международными договорами и законодательством Российской Федерации, не установлено", - сообщили в пресс-службе судов.
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