В Петербурге задержали криминального авторитета, разыскиваемого с 2004 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Находившегося в розыске с 2004 года гражданина Азербайджана Юсифа Наруддина оглы Алиева задержали в Петербурге, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.