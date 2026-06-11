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ЦБ следит за ситуацией в российском банковском секторе, сообщил Песков - РИА Новости, 11.06.2026
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12:43 11.06.2026
ЦБ следит за ситуацией в российском банковском секторе, сообщил Песков

Песков: ЦБ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный банк РФ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе.
  • Принимаются меры для поддержания стабильности в банковском секторе.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центральный банк РФ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе и принимает меры для поддержания его стабильности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Об этом неоднократно говорил наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе", - сказал Песков журналистам.
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