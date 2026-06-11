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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Набиуллиной - РИА Новости, 11.06.2026
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13:26 11.06.2026 (обновлено: 14:27 11.06.2026)
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Набиуллиной

Песков: не надо строить теории заговора вокруг больничного Набиуллиной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
  • Песков отметил, что обсуждение здоровья не является правильным форматом и призвал не строить теорий заговоров.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не строить заговоров вокруг болезни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
"Я не думаю, что это правильный формат — обсуждать здоровье. <…> Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее", — сказал он журналистам.
Песков пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления и выразил надежду, что все "абсолютно хорошо".
В начале июля Набиуллина пропустила несколько мероприятий. Так, она впервые за десять лет не посетила Петербургский международный экономический форум, на котором традиционно выступает на макросессии в первый день. До этого она не участвовала в ПМЭФ только в 2020 году, когда форум вообще не проводили из-за пандемии COVID-19.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что Набиуллина отсутствует на ПМЭФ по объективным причинам, а позже Центробанк уточнил, что она на больничном.
Кроме того, на этой неделе Набиуллина не участвовала в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, не было ее и на совещании президента с членами правительства.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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