В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Набиуллиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Песков отметил, что обсуждение здоровья не является правильным форматом и призвал не строить теорий заговоров.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не строить заговоров вокруг болезни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

"Я не думаю, что это правильный формат — обсуждать здоровье. <…> Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее", — сказал он журналистам.

Песков пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления и выразил надежду, что все "абсолютно хорошо".

В начале июля Набиуллина пропустила несколько мероприятий. Так, она впервые за десять лет не посетила Петербургский международный экономический форум, на котором традиционно выступает на макросессии в первый день. До этого она не участвовала в ПМЭФ только в 2020 году, когда форум вообще не проводили из-за пандемии COVID-19.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что Набиуллина отсутствует на ПМЭФ по объективным причинам, а позже Центробанк уточнил, что она на больничном.