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Ученый рассказал о ките, запутавшемся в веревках в Мурманской области - РИА Новости, 11.06.2026
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16:37 11.06.2026 (обновлено: 16:38 11.06.2026)
Ученый рассказал о ките, запутавшемся в веревках в Мурманской области

Веревки стягивают боковые плавники кита, обнаруженного у мурманского берега

© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области | Перейти в медиабанкКраснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области
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Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Горбатый кит запутался в веревке, которая примотала к его телу боковые плавники, ограничивая перемещение и питание животного.
  • Упитанный вид кита говорит о том, что он запутался не так давно.
  • В Мурманскую область направятся специалисты с Сахалина, которые попытаются распутать кита.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Перемещение горбатого кита, обнаруженного у острова Кильдин в Мурманской области, ограничено из-за сковывающей веревки, которая примотала к телу животного боковые плавники, и хотя сейчас кит вполне упитан, путы мешают ему нормально питаться и перемещаться, рассказал РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов.
Запутавшегося в веревках кита обнаружили у полуострова Рыбачий туристы 5 июня, позже животное заметили у острова Кильдин. Сотрудники ИПЭЭ РАН вместе с сотрудниками Мурманского арктического университета и фонда "Природа и люди", которые работают в экспедиции в этих местах, также наблюдали млекопитающее и даже взяли биопсию для своих исследований.
"Но потом обнаружили, что вот у него веревкой к телу фактически примотаны оба боковых плавника, то есть он движется только за счет хвостового плавника, и это сильно ограничивает его перемещение", - пояснил Глазов.
Специалист пояснил со слов руководителя этой экспедиции К.Б.Н. Натальи Крюковой, что кит довольно упитанный – это говорит о том, что запутался он не так давно, однако сейчас петля не дает ему нормально маневрировать и, следовательно, нормально питаться.
В ближайшее время в Мурманскую область направятся опытные специалисты с Сахалина, которые попытаются распутать кита. Ученые в свою очередь продолжат наблюдение и будут фиксировать возможные изменения.
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