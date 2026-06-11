Ученый рассказал о ките, запутавшемся в веревках в Мурманской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Горбатый кит запутался в веревке, которая примотала к его телу боковые плавники, ограничивая перемещение и питание животного.

Упитанный вид кита говорит о том, что он запутался не так давно.

В Мурманскую область направятся специалисты с Сахалина, которые попытаются распутать кита.

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Перемещение горбатого кита, обнаруженного у острова Кильдин в Мурманской области, ограничено из-за сковывающей веревки, которая примотала к телу животного боковые плавники, и хотя сейчас кит вполне упитан, путы мешают ему нормально питаться и перемещаться, рассказал РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов.

Запутавшегося в веревках кита обнаружили у полуострова Рыбачий туристы 5 июня, позже животное заметили у острова Кильдин. Сотрудники ИПЭЭ РАН вместе с сотрудниками Мурманского арктического университета и фонда "Природа и люди", которые работают в экспедиции в этих местах, также наблюдали млекопитающее и даже взяли биопсию для своих исследований.

"Но потом обнаружили, что вот у него веревкой к телу фактически примотаны оба боковых плавника, то есть он движется только за счет хвостового плавника, и это сильно ограничивает его перемещение", - пояснил Глазов.

Специалист пояснил со слов руководителя этой экспедиции К.Б.Н. Натальи Крюковой, что кит довольно упитанный – это говорит о том, что запутался он не так давно, однако сейчас петля не дает ему нормально маневрировать и, следовательно, нормально питаться.