Только Шредер подходит на роль переговорщика с Россией, считает депутат АдГ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Только бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подходит на роль переговорщика от Евросоюза с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.