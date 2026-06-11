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Только Шредер подходит на роль переговорщика с Россией, считает депутат АдГ - РИА Новости, 11.06.2026
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01:04 11.06.2026
Только Шредер подходит на роль переговорщика с Россией, считает депутат АдГ

Депутат Урбан: только Шредер подходит на роль переговорщика с Россией

© AP Photo / Burhan OzbiliciГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Герхард Шредер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан считает, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер лучше всего подходит на роль переговорщика от Евросоюза с Россией.
  • Урбан полагает, что российская администрация доверяет Шредеру.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Только бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подходит на роль переговорщика от Евросоюза с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Шредер лучше всего… Он бывший канцлер, у него было большинство голосов, он руководил страной, и у него хорошее отношение к вашему президенту", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, кому помимо Шредера подходит роль переговорщика с Россией.
Урбан также выразил мнение, что российская администрация доверяет Шредеру.
"Я думаю, что моя партия в принципе могла бы (взять на себя роль переговорщика - ред.), но мы молодая партия, мы еще в оппозиции. Мы в самом деле на сегодняшний день не представляем Германию, но человек как Шредер может", - добавил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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