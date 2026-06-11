Финансист объяснил, что изменится при переводе пенсии в ПДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) приведет к изменению статуса денег: из «государственной кубышки» они превратятся в собственность гражданина.

Идея перевести в долгосрочные накопления средства «молчунов», которые находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом, сейчас обсуждается в Минфине.

Такой перевод средств может повысить финансовую устойчивость пенсионной системы и обеспечить экономику долгосрочным инвестиционным ресурсом.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) приведет к изменению статуса денег: из "государственной кубышки" они превратятся в собственность гражданина, рассказал РИА Новости профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

Ранее в июне заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что обсуждение инициативы об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) продолжается.

"Перевод меняет статус денег. В системе ОПС (обязательного пенсионного страхования - ред.) накопления - это государственная кубышка с именем гражданина. Он их не трогает до пенсии, и они не принадлежат ему в полной мере. В ПДС эти деньги становятся его собственностью. Это уже не абстрактные баллы, а его личный, осязаемый капитал", - сказал Моисеев.

Он отметил, что идея перевести в долгосрочные накопления средства "молчунов", которые находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом, сейчас обсуждается в Минфине . Эксперт полагает, что таким образом государство стремится решить сразу две масштабные задачи: повысить финансовую устойчивость пенсионной системы и обеспечить экономику долгосрочным инвестиционным ресурсом.

"Пенсионные накопления граждан обладают уникальным свойством: они стабильны и предсказуемы на горизонте десятилетий. Для государства это возможность финансировать масштабные инфраструктурные проекты - от строительства дорог до развития высоких технологий, - которые не могут опираться на короткие банковские кредиты. Автоматический перевод средств в ПДС позволяет аккумулировать триллионы рублей, которые станут топливом для долгосрочного экономического роста", - сказал он.

Гражданам, по его словам, также будет выгоден такой перевод. В частности, у них появится возможность в отдельных случаях получить деньги раньше.

"Кроме того, перевод пенсионных накоплений в ПДС способен изменить сценарий использования этих средств. Ведь в ОПС это чаще всего именно пожизненные выплаты небольших сумм, а в ПДС накопления можно разбить на более крупные выплаты в течение нескольких лет", - сказал Моисеев.

Отдельным большим преимуществом он назвал возможность наследования средств в ПДС.

"В ОПС, если человек уходил из жизни раньше, чем успевал получить все выплаты, остаток сгорал, система забирала деньги назад. В ПДС эти деньги становятся полноценным имуществом, которое можно передать по наследству", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такой механизм способен стать "мощнейшим драйвером для экономики", насытив ее "длинными деньгами".