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В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей - РИА Новости, 11.06.2026
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04:48 11.06.2026
В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей

Рыбальченко предложил сделать парковки бесплатными для многодетных семей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил распространить практику бесплатных парковок для многодетных семей на все регионы России.
  • Рыбальченко считает, что бесплатную парковку стоит принять как федеральный стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.
  • Для семей, воспитывающих пять и более детей, эксперт предлагает увеличить количество мест, имеющих право на бесплатное парковочное место, как минимум до двух.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Практику бесплатных парковок для многодетных семей следует распространить на все регионы России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Сделать бесплатными автомобильные парковки для многодетных семей - это очень хорошее предложение. Я считаю, что стоило бы принять это как федеральный золотой стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей во всех регионах", - сказал Рыбальченко.
Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из наиболее востребованных мер поддержки многодетных семей в Москве. Вместе с тем эксперт считает, что для семей, воспитывающих пять и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить.
"Для семей, где воспитывается 5 и более детей, я считаю, что количество мест таких автомобилей, которые имеют право на бесплатное парковочное место, должно быть увеличено. По крайней мере, до двух", - добавил Рыбальченко.
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