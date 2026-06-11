В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил распространить практику бесплатных парковок для многодетных семей на все регионы России.
- Рыбальченко считает, что бесплатную парковку стоит принять как федеральный стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.
- Для семей, воспитывающих пять и более детей, эксперт предлагает увеличить количество мест, имеющих право на бесплатное парковочное место, как минимум до двух.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Практику бесплатных парковок для многодетных семей следует распространить на все регионы России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Сделать бесплатными автомобильные парковки для многодетных семей - это очень хорошее предложение. Я считаю, что стоило бы принять это как федеральный золотой стандарт реализации указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей во всех регионах", - сказал Рыбальченко.
Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из наиболее востребованных мер поддержки многодетных семей в Москве. Вместе с тем эксперт считает, что для семей, воспитывающих пять и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить.
"Для семей, где воспитывается 5 и более детей, я считаю, что количество мест таких автомобилей, которые имеют право на бесплатное парковочное место, должно быть увеличено. По крайней мере, до двух", - добавил Рыбальченко.