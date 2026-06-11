В ОП предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Практику бесплатных парковок для многодетных семей следует распространить на все регионы России, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Для семей, где воспитывается 5 и более детей, я считаю, что количество мест таких автомобилей, которые имеют право на бесплатное парковочное место, должно быть увеличено. По крайней мере, до двух", - добавил Рыбальченко.