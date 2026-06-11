Спасенные фрагменты полотна "Обороны Севастополя" передадут реставраторам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасенные фрагменты полотна музея-панорамы "Оборона Севастополя" передадут крупным реставрационным центрам для оценки состояния, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
- Фрагменты полотна располагаются сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их намотать на валы, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Спасенные фрагменты полотна музея-панорамы "Оборона Севастополя" передадут крупным реставрационным центрам для оценки состояния, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Пожар по 4-му рангу ликвидировали утром в четверг. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. После атаки удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
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"Фрагменты полотна располагаются сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их намотать на валы и представить реставраторам крупных реставрационных центров для оценки целесообразности реставрации или воссоздания этого полотна и тех фрагментов, которые мы смогли извлечь из пожара" - сказал Смородкин.