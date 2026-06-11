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Спасенные фрагменты полотна "Обороны Севастополя" передадут реставраторам - РИА Новости, 11.06.2026
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17:30 11.06.2026
Спасенные фрагменты полотна "Обороны Севастополя" передадут реставраторам

Спасенные части полотна панорамы "Оборона Севастополя" исследуют реставраторы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасенные фрагменты полотна музея-панорамы "Оборона Севастополя" передадут крупным реставрационным центрам для оценки состояния, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
  • Фрагменты полотна располагаются сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их намотать на валы, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Спасенные фрагменты полотна музея-панорамы "Оборона Севастополя" передадут крупным реставрационным центрам для оценки состояния, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Пожар по 4-му рангу ликвидировали утром в четверг. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. После атаки удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
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"Фрагменты полотна располагаются сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их намотать на валы и представить реставраторам крупных реставрационных центров для оценки целесообразности реставрации или воссоздания этого полотна и тех фрагментов, которые мы смогли извлечь из пожара" - сказал Смородкин.
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Михаил СмородкинВооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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