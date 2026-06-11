Спасенные фрагменты полотна "Обороны Севастополя" передадут реставраторам

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"Фрагменты полотна располагаются сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их намотать на валы и представить реставраторам крупных реставрационных центров для оценки целесообразности реставрации или воссоздания этого полотна и тех фрагментов, которые мы смогли извлечь из пожара" - сказал Смородкин.