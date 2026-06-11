Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия делает все для готовности к возможным пандемиям.
- Глава ведомства ранее сообщала, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными", - сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям, страшнее COVID-19.
Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.