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Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова - РИА Новости, 11.06.2026
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04:27 11.06.2026
Россияне будут защищены при любой возможной пандемии, заявила Попова

Попова: россияне будут защищены при любой возможной пандемии

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия делает все для готовности к возможным пандемиям.
  • Глава ведомства ранее сообщала, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными", - сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям, страшнее COVID-19.
Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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