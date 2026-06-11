Памфилова рассказала о нарушениях на выборах в Армении

"Нарушений <...> было много. Мы с коллегами это обсудили", — сказала она на заседании комитета.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.