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Памфилова рассказала о нарушениях на выборах в Армении - РИА Новости, 11.06.2026
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11:14 11.06.2026 (обновлено: 12:32 11.06.2026)
Памфилова рассказала о нарушениях на выборах в Армении

Памфилова: нарушений на выборах в Армении было много

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члены ЦИК России приняли участие в выборах в Армении в качестве международных наблюдателей.
  • По словам Памфиловой, они рассказали о многочисленных нарушениях.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях на выборах в Армении, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Нарушений <...> было много. Мы с коллегами это обсудили", — сказала она на заседании комитета.
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Голосование прошло в воскресенье. "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28% занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93%.
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Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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