Свидетели не видели у Усольцевых палок для ходьбы, фрагмент которых нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе последних поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае найдена часть палки для ходьбы.

По показаниям свидетелей, у пропавшей семьи не было скандинавских палок.

КРАСНОЯРСК, 11 июн — РИА Новости. Свидетели не сообщали о том, что у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых были скандинавские палки, фрагмент одной из которых был найден в ходе последних масштабных поисков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых велись с 4 по 9 июня. В среду стало известно о том, что была найдена вещь, которую отправили на экспертизу. Позже правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет о части палки для ходьбы.

"По показанием свидетелей, пропавшая семья уходила в поход в легкой одежде и с рюкзаками. Сообщений о скандинавских палках не было", — сказал собеседник агентства.

В прошлом году в региональном СК также сообщали, что очевидцы видели, как семья ушла в поход в легкой одежде.