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Свидетели не видели у Усольцевых палок для ходьбы, фрагмент которых нашли - РИА Новости, 11.06.2026
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01:16 11.06.2026 (обновлено: 06:06 11.06.2026)
Свидетели не видели у Усольцевых палок для ходьбы, фрагмент которых нашли

РИА Новости: свидетели не видели у Усольцевых палок для ходьбы

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели работают в районе пропажи семьи Усольцевых. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе последних поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае найдена часть палки для ходьбы.
  • По показаниям свидетелей, у пропавшей семьи не было скандинавских палок.
КРАСНОЯРСК, 11 июн — РИА Новости. Свидетели не сообщали о том, что у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых были скандинавские палки, фрагмент одной из которых был найден в ходе последних масштабных поисков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых велись с 4 по 9 июня. В среду стало известно о том, что была найдена вещь, которую отправили на экспертизу. Позже правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет о части палки для ходьбы.
"По показанием свидетелей, пропавшая семья уходила в поход в легкой одежде и с рюкзаками. Сообщений о скандинавских палках не было", — сказал собеседник агентства.
В прошлом году в региональном СК также сообщали, что очевидцы видели, как семья ушла в поход в легкой одежде.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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