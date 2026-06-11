Не менее 22 человек погибли при крушении военного Ми-17 в Пакистане в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере 22 человека погибли при крушении пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире.
- Вертолет разбился недалеко от города Музаффарабад по технической причине во время взлета.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли при крушении пакистанского военного вертолета в Кашмире в среду, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.
"По меньшей мере 22 сотрудника погибли при крушении военного вертолета в пакистанском Кашмире в среду", - говорится в сообщении.
В среду межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана сообщило, что военный вертолет Ми-17 разбился в Кашмире, все находившиеся на борту погибли. Крушение произошло неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира во время взлета по технической причине.