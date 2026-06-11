Депутат Судзуки расскажет премьеру Японии о важности отношений с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мунэо Судзуки, депутат верхней палаты парламента Японии, заявил о намерении встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити.
- Судзуки планирует рассказать премьер-министру о важности российско-японских отношений.
ТОКИО, 11 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в приветственном слове в посольстве РФ в честь Дня России, что встретится сегодня с японским премьер-министром Санаэ Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в 14 часов (8.00 мск - ред.) я встречусь с премьер-министром Санаэ Такаити и подробно расскажу ей о важности японо-российских отношений", - сказал Судзуки.