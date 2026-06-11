Депутат Судзуки расскажет премьеру Японии о важности отношений с Москвой

ТОКИО, 11 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в приветственном слове в посольстве РФ в честь Дня России, что встретится сегодня с японским премьер-министром Санаэ Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений, передает корреспондент РИА Новости.