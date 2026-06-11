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Депутат Судзуки расскажет премьеру Японии о важности отношений с Москвой - РИА Новости, 11.06.2026
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06:42 11.06.2026
Депутат Судзуки расскажет премьеру Японии о важности отношений с Москвой

Депутат Судзуки заявил, что расскажет Такаити о важности отношений с Россией

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мунэо Судзуки, депутат верхней палаты парламента Японии, заявил о намерении встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити.
  • Судзуки планирует рассказать премьер-министру о важности российско-японских отношений.
ТОКИО, 11 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в приветственном слове в посольстве РФ в честь Дня России, что встретится сегодня с японским премьер-министром Санаэ Такаити и расскажет ей о важности российско-японских отношений, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в 14 часов (8.00 мск - ред.) я встречусь с премьер-министром Санаэ Такаити и подробно расскажу ей о важности японо-российских отношений", - сказал Судзуки.
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В миреМоскваЯпонияМунэо СудзукиСанаэ Такаити
 
 
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