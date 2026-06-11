Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные освободили Охримовку в Харьковской области.
- Она была одним из основных укрепрайонов ВСУ на северо-востоке региона.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военные освободили Охримовку в Харьковской области, она была одним из основных укрепрайонов ВСУ на северо-востоке региона, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Охримовку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Охримовку в Харьковской области
Освобождение села существенно расширяет полосу безопасности, создаваемую армией.
Бойцы также нанесли поражение противнику в районе Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани. В Сумской области они разгромили боевиков около Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.
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