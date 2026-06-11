Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Роскошное в ДНР - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 11.06.2026 (обновлено: 14:27 11.06.2026)
Российские войска освободили населенный пункт Роскошное в ДНР

МО: российские войска освободили населенный пункт Роскошное в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Роскошное.
  • Роскошное находится в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошное в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Роскошное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Роскошное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Роскошное в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала