Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Роскошное.
- Роскошное находится в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошное в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Роскошное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Роскошное в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18