Лавров планирует обсудить с главой МИД Бахрейна ситуацию в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить с главой МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе.
- В ходе встречи планируется обсуждение всего комплекса двустороннего взаимодействия и наиболее значимых вопросов региональной повестки дня.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с главой МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе.
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