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Лавров планирует обсудить с главой МИД Бахрейна ситуацию в Ормузе - РИА Новости, 11.06.2026
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12:26 11.06.2026
Лавров планирует обсудить с главой МИД Бахрейна ситуацию в Ормузе

Лавров планирует обсудить с Аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить с главой МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе.
  • В ходе встречи планируется обсуждение всего комплекса двустороннего взаимодействия и наиболее значимых вопросов региональной повестки дня.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с главой МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе.
"Рассчитываю сегодня обсудить весь комплекс нашего двустороннего взаимодействия и подробно поговорить по наиболее значимым вопросам региональной повестки дня, включая ситуация в Ормузском проливе", - сказал Лавров в ходе встречи с коллегой из Бахрейна.
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