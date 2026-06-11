В Брянской области объявляли третью за день ракетную опасность

БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Брянской области, она продлилась всего две минуты, следует из сообщения врио губернатора региона Егора Ковальчука.

Ракетная опасность продлилась всего две минуты. Ее объявляли в Брянской области уже в третий раз за день.