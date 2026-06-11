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В Брянской области объявляли третью за день ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2026
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19:52 11.06.2026
В Брянской области объявляли третью за день ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли в третий раз в Брянской области, она длилась 2 мин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области была объявлена ракетная опасность.
  • Она продлилась две минуты и была объявлена уже в третий раз за день.
БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Брянской области, она продлилась всего две минуты, следует из сообщения врио губернатора региона Егора Ковальчука.
«

"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области 11.06.2026", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".

Ракетная опасность продлилась всего две минуты. Ее объявляли в Брянской области уже в третий раз за день.
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