В Брянской области объявляли третью за день ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области была объявлена ракетная опасность.
- Она продлилась две минуты и была объявлена уже в третий раз за день.
БРЯНСК, 11 июн – РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Брянской области, она продлилась всего две минуты, следует из сообщения врио губернатора региона Егора Ковальчука.
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"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области 11.06.2026", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".
Ракетная опасность продлилась всего две минуты. Ее объявляли в Брянской области уже в третий раз за день.
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