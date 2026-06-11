В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области была объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
- Он рекомендовал жителям укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами или в ближайших укрытиях.
БРЯНСК, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В четверг в Брянской области уже объявлялась ракетная опасность, она продлилась 11 минут.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! 11.06.2026. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора рекомендовал укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а находящимся на улице или в автотранспорте - направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.