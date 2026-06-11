В Курской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области была объявлена и затем отменена ракетная опасность.
- Ракетная опасность длилась 14 минут.
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
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"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил оперштаб региона на платформе Max.
Ракетная опасность в регионе была объявлена в 13:30 мск, она длилась 14 минут.
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