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В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 11.06.2026
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14:07 11.06.2026
В Липецкой области отменили воздушную опасность

На территории Липецкой области отменили воздушную опасность

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим воздушной опасности был введен в Липецкой области в 11:55 мск.
  • Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области в 13:57 мск спустя 2 часа 2 минуты.
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области спустя 2 часа 2 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 11.55 мск. Он длился 2 часа 2 минуты, его отменили в 13.57 мск.
"Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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