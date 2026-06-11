В Липецкой области отменили воздушную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим воздушной опасности был введен в Липецкой области в 11:55 мск.
- Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области в 13:57 мск спустя 2 часа 2 минуты.
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области спустя 2 часа 2 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 11.55 мск. Он длился 2 часа 2 минуты, его отменили в 13.57 мск.
"Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своем канале на платформе "Макс".
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