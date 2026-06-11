В Минобороны рассказали о важности освобождения Охримовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контроль над Охримовкой расширяет полосу безопасности в Харьковской области.
- Охримовка считалась основным укрепрайоном ВСУ на севере Волчанского района.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Контроль над Охримовкой, которая была основным укрепрайоном ВСУ на севере Волчанского района, существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Установление контроля над населенным пунктом Охримовка Харьковской области существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района", - говорится в сообщении.
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта в четверг.
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