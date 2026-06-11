Рейтинг@Mail.ru
Открытый огонь на складе с пластиком в Новосибирске потушили - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 11.06.2026 (обновлено: 14:45 11.06.2026)
Открытый огонь на складе с пластиком в Новосибирске потушили

Открытый огонь в Новосибирске потушили на площади 1,75 тысячи квадратов

© Фото : МЧС Новосибирской области/MAXЛиквидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС Новосибирской области/MAX
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске ликвидировано открытое горение на складе с пластиковой продукцией.
  • Площадь пожара составляет 1750 квадратных метров, проводится проливка и разбор конструкций.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска ликвидировано на площади 1,75 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работу пожарных осложняли конструктивные особенности склада, а также наличие баллонов с пропаном и кислородом внутри здания. Распространению огня способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель.
К тушению пожара привлекались более 60 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МЧС: пострадавших при пожаре на складе в Новосибирске, предварительно, нет
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала