Открытый огонь на складе с пластиком в Новосибирске потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске ликвидировано открытое горение на складе с пластиковой продукцией.
- Площадь пожара составляет 1750 квадратных метров, проводится проливка и разбор конструкций.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска ликвидировано на площади 1,75 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работу пожарных осложняли конструктивные особенности склада, а также наличие баллонов с пропаном и кислородом внутри здания. Распространению огня способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель.
К тушению пожара привлекались более 60 человек и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.