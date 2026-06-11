Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске

Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске

Открытый огонь на складе с пластиком в Новосибирске потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске ликвидировано открытое горение на складе с пластиковой продукцией.

Площадь пожара составляет 1750 квадратных метров, проводится проливка и разбор конструкций.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска ликвидировано на площади 1,75 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

« "В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1750 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении

Отмечается, что работу пожарных осложняли конструктивные особенности склада, а также наличие баллонов с пропаном и кислородом внутри здания. Распространению огня способствовал пенный быстровозгораемый утеплитель.