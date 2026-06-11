В Новосибирске задержали женщину, укравшую коньяк с помощью ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске женщина похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына.

Кража произошла в Заельцовском районе 10 июня, а доказательством вины стала запись с камер видеонаблюдения.

Женщина может понести наказание не только за хищение, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына, ее задержали и передали полицейским, сообщило местное охранное агентство безопасности "Гвардия".

По данным агентства, сигнал тревоги из супермаркета в Заельцовском районе Новосибирска поступил утром 10 июня. Сотрудники магазина указали на совершившую кражу женщину с ребенком.

"Доказательством вины стала запись с камер видеонаблюдения – на ней было отчетливо видно, как мамаша заботливо складывает в рюкзак сынишки бутылку алкоголя и разные продукты питания, а затем выпускает его, минуя кассу", - говорится в сообщении

Таким образом из магазина удалось вынести бутылку коньяка, энергетический напиток, упаковку суши, рыбу в маринаде, готовый обед и шаурму, всего на сумму 2170 рублей. В агентстве отметили, что это не первая кража женщины.