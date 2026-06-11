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В Новосибирске задержали женщину, укравшую коньяк с помощью ребенка - РИА Новости, 11.06.2026
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13:05 11.06.2026
В Новосибирске задержали женщину, укравшую коньяк с помощью ребенка

Женщину, укравшую коньяк и обед с помощью ребенка, задержали в Новосибирске

© РИА Новости / Алексей ФилипповПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Полицейские. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске женщина похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына.
  • Кража произошла в Заельцовском районе 10 июня, а доказательством вины стала запись с камер видеонаблюдения.
  • Женщина может понести наказание не только за хищение, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына, ее задержали и передали полицейским, сообщило местное охранное агентство безопасности "Гвардия".
По данным агентства, сигнал тревоги из супермаркета в Заельцовском районе Новосибирска поступил утром 10 июня. Сотрудники магазина указали на совершившую кражу женщину с ребенком.
"Доказательством вины стала запись с камер видеонаблюдения – на ней было отчетливо видно, как мамаша заботливо складывает в рюкзак сынишки бутылку алкоголя и разные продукты питания, а затем выпускает его, минуя кассу", - говорится в сообщении.
Таким образом из магазина удалось вынести бутылку коньяка, энергетический напиток, упаковку суши, рыбу в маринаде, готовый обед и шаурму, всего на сумму 2170 рублей. В агентстве отметили, что это не первая кража женщины.
"Задержанная была передана бойцами ГБР АБ "Гвардия" правоохранителям. Учитывая, что ее сыну всего восемь лет, женщина может понести наказание не только за хищение, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", - добавили в охранном агентстве.
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