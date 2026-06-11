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В Новосибирске загорелась производственная площадка - РИА Новости, 11.06.2026
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11:56 11.06.2026 (обновлено: 13:24 11.06.2026)
В Новосибирске загорелась производственная площадка

В Новосибирске в районе завода "Экран" произошел пожар

© Фото : МЧС Новосибирской области/MAXПожар на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
Пожар на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС Новосибирской области/MAX
Пожар на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар на производственной площадке.
  • Пожар тушат по повышенному рангу, он произошел в районе завода «Экран».
НОВОСИБИРСК, 11 июн - РИА Новости. Пожар по повышенному рангу тушат на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
"Поступило сообщение о пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе. Пожарные работают по повышенному рангу. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел в районе завода "Экран".
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