В Новосибирске загорелась производственная площадка

Пожар на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске

Пожар на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар на производственной площадке.

Пожар тушат по повышенному рангу, он произошел в районе завода «Экран».

НОВОСИБИРСК, 11 июн - РИА Новости. Пожар по повышенному рангу тушат на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.

"Поступило сообщение о пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе. Пожарные работают по повышенному рангу. Информация уточняется", - говорится в сообщении.