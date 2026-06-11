НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Нью-Йорке разгоняет буйных баскетбольных фанатов после победы местной команды в одной из игр финальной серии НБА, передает корреспондент РИА Новости.

Просмотр игры у стадиона к концу поединка перерос в беспорядки, в полицию полетели бутылки с водой и дорожные конусы. Самые буйные залезли на припаркованные авто, в том числе силовиков. Полиция оттеснила фанатов.