Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция в Нью-Йорке разгоняет фанатов после победы местной команды «Нью-Йорк Никс» над «Сан-Антонио Сперс» в игре финальной серии НБА.
- В результате беспорядков задержаны как минимум десять человек.
НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Полиция в Нью-Йорке разгоняет буйных баскетбольных фанатов после победы местной команды в одной из игр финальной серии НБА, передает корреспондент РИА Новости.
"Нью-Йорк Никс" ранее одолел "Сан-Антонио Спёрс" в очередной игре финальной серии НБА (до четырех побед). Сейчас счет 3-1 в пользу "Нью-Йорка".
Просмотр игры у стадиона к концу поединка перерос в беспорядки, в полицию полетели бутылки с водой и дорожные конусы. Самые буйные залезли на припаркованные авто, в том числе силовиков. Полиция оттеснила фанатов.
Как минимум десять человек задержаны. Полиция, несмотря на поздний час (в Нью-Йорке 00:35), продолжает стычки с протестующими.
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