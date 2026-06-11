Немцы хотят, чтобы власти тратили деньги на соцсферу, заявил депутат АдГ

"Они понимают, что мы покупаем оружие, что это тоже деньги, которые, в принципе, нужны для других задач государства. У нас есть проблема с медицинской системой обслуживания. Как долго я жду, если мне нужно идти к врачу? Сроки больше и больше, люди видят это", - сказал собеседник агентства.