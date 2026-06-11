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Немцы хотят, чтобы власти тратили деньги на соцсферу, заявил депутат АдГ - РИА Новости, 11.06.2026
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05:02 11.06.2026
Немцы хотят, чтобы власти тратили деньги на соцсферу, заявил депутат АдГ

Депутат Урбан: немцы хотят, чтобы власти тратились на соцсферу, а не на оружие

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что жители Германии хотят, чтобы власти тратили государственные деньги на социальную сферу, а не на оружие.
  • По словам Урбана, люди видят проблемы в медицинской системе, рост стоимости жизни и отсутствие роста пенсий.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жители Германии хотят, чтобы власти тратили государственные деньги на социальную сферу, а не на оружие, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Они понимают, что мы покупаем оружие, что это тоже деньги, которые, в принципе, нужны для других задач государства. У нас есть проблема с медицинской системой обслуживания. Как долго я жду, если мне нужно идти к врачу? Сроки больше и больше, люди видят это", - сказал собеседник агентства.
По его словам, люди видят, что жизнь в Германии стала дорогой, пенсии не растут.
"Я думаю, что это тоже помогает нам, потому что моя партия говорит: "мы не хотим конфронтации и не хотим тратить деньги наших детей", - сказал Урбан.
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