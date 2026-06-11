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Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь - РИА Новости, 11.06.2026
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15:22 11.06.2026 (обновлено: 15:25 11.06.2026)
Психолог рассказала, что должен уметь ребенок перед поездкой в лагерь

Наумова: перед лагерем ребенок должен уметь ухаживать за собой и общаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети играют на пляже в детском лагере "Юность"
Дети играют на пляже в детском лагере Юность - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дети играют на пляже в детском лагере "Юность". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно, важно, чтобы у него была заинтересованность.
  • Перед поездкой в лагерь нужно убедиться, что ребенок умеет за собой ухаживать и общаться со сверстниками и взрослыми.
  • Если ребенок просится домой из лагеря, важно выслушать его, поговорить с педагогами и при необходимости поддержать, а при невыносимой ситуации — забрать.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно, важно, чтобы у него была заинтересованность и он умел за собой ухаживать и общаться со сверстниками и взрослыми, рассказала детский психолог Наталья Наумова.
"Прежде всего узнаем о готовности ребенка поехать в лагерь по его желанию. Важно не заставлять, а чтобы возникла мотивация, интерес. Нужно, чтобы ребенок умел обслуживать себя, умел умываться, чистить зубы, мыться, переодеваться. Необходимы коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми", - сказала Наумова "Газете.Ru".
По словам психолога, перед поездкой лучше обсудить с ребенком лагерь, посмотреть фильмы на эту тему, а при возможности отправить его вместе с другом. Если ребенок просится домой, важно выслушать, поговорить с педагогами и при необходимости поддержать, но если ситуация невыносима - забрать, добавила Наумова.
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