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В Саратове предложили лечить инфекционные гнойники лазером - РИА Новости, 11.06.2026
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Наука
 
09:00 11.06.2026
В Саратове предложили лечить инфекционные гнойники лазером

Саратовские ученые предложили лечить инфекционные абсцессы с помощью лазера

© Shutterstock/FOTODOM / Dasha PetrenkoЛазерная процедура
Лазерная процедура - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Dasha Petrenko
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саратовские ученые предложили новый способ борьбы с гнойными образованиями в брюшной полости, активируя источник "естественного" антисептика организма — кислород в крови и тканях.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новый способ борьбы с гнойными образованиями в брюшной полости, вызванными инфекциями, предложили ученые СГУ и СГМУ. За 5–10 сеансов такой терапии бактерии погибают, не вырабатывая устойчивости к ее воздействию, в отличие от лечения антибиотиками, которое может быть намного менее эффективным. Результаты представлены в издании "Известия Саратовского университета".
Гнойные образования в брюшной полости (так называемые абсцессы) могут образовываться из-за травм живота, разрыва стенки желудка или вследствие инфекционных болезней желудка и соседних органов, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского. Также образование "мешка с гноем" — послеоперационное осложнение, которое может быть вызвано внутрибольничными инфекциями.
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"Такие микробы очень часто проявляют устойчивость к классическим антибиотикам, которыми рекомендуется лечить абсцессы. Другой путь лечения — хирургический — несет риски вторичного распространения возбудителя и инфицирования "новых" швов. Кроме того, оперативное удаление абсцесса может привести к образованию грубых рубцов и дальнейшим проблемам со здоровьем", — объяснил один из авторов работы, руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.
Ученые СГУ и Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) предложили лечить абсцессы в брюшной полости, активируя источник "естественного" антисептика организма — кислород в крови и тканях.
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"Мы предлагаем использовать три компонента: свет с определенной длиной волны, молекулярный краситель в специальном растворе — "приемник–передатчик" энергии излучения и молекулярный кислород. Для лечения необходимо ввести сначала раствор "приемника–передатчика" в область терапии, а потом просветить ткань красным или инфракрасным лазером. Энергии хватит, чтобы "перевести" молекулы кислорода в активное состояние, которые атакуют бактерии, разрушая любые их компоненты", — добавил Тучин.
В ходе экспериментов на лабораторных животных ученые установили, что 10 сеансов облучения абсцесса инфракрасным лазером (длина волны 808 нанометров) при введении в ткань раствора индоцианинового зеленого позволили на 60 процентов уменьшить "мешок с гноем" и нормализовать биохимические показатели крови. Для повышения эффективности такой комбинации в качестве растворителя использовался белок альбумин, пояснили в СГУ, добавив, что причиной образования абсцесса послужила активность золотистого стафилококка – одного из наиболее распространенных возбудителей внутрибольничных инфекций.
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Научный коллектив планирует продолжение работ по созданию малотравматичных способов лечения абсцессов в других частях организма, а также терапии прочих заболеваний с помощью лазерного излучения.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда № 25-24-00370.
 
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