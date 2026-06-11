В Саратове предложили лечить инфекционные гнойники лазером

Краткий пересказ от РИА ИИ Саратовские ученые предложили новый способ борьбы с гнойными образованиями в брюшной полости, активируя источник "естественного" антисептика организма — кислород в крови и тканях.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новый способ борьбы с гнойными образованиями в брюшной полости, вызванными инфекциями, предложили ученые Новый способ борьбы с гнойными образованиями в брюшной полости, вызванными инфекциями, предложили ученые СГУ и СГМУ. За 5–10 сеансов такой терапии бактерии погибают, не вырабатывая устойчивости к ее воздействию, в отличие от лечения антибиотиками, которое может быть намного менее эффективным. Результаты представлены в издании "Известия Саратовского университета".

Гнойные образования в брюшной полости (так называемые абсцессы) могут образовываться из-за травм живота, разрыва стенки желудка или вследствие инфекционных болезней желудка и соседних органов, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского. Также образование "мешка с гноем" — послеоперационное осложнение, которое может быть вызвано внутрибольничными инфекциями.

"Такие микробы очень часто проявляют устойчивость к классическим антибиотикам, которыми рекомендуется лечить абсцессы. Другой путь лечения — хирургический — несет риски вторичного распространения возбудителя и инфицирования "новых" швов. Кроме того, оперативное удаление абсцесса может привести к образованию грубых рубцов и дальнейшим проблемам со здоровьем", — объяснил один из авторов работы, руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин.

Ученые СГУ и Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) предложили лечить абсцессы в брюшной полости, активируя источник "естественного" антисептика организма — кислород в крови и тканях.

"Мы предлагаем использовать три компонента: свет с определенной длиной волны, молекулярный краситель в специальном растворе — "приемник–передатчик" энергии излучения и молекулярный кислород. Для лечения необходимо ввести сначала раствор "приемника–передатчика" в область терапии, а потом просветить ткань красным или инфракрасным лазером. Энергии хватит, чтобы "перевести" молекулы кислорода в активное состояние, которые атакуют бактерии, разрушая любые их компоненты", — добавил Тучин.

В ходе экспериментов на лабораторных животных ученые установили, что 10 сеансов облучения абсцесса инфракрасным лазером (длина волны 808 нанометров) при введении в ткань раствора индоцианинового зеленого позволили на 60 процентов уменьшить "мешок с гноем" и нормализовать биохимические показатели крови. Для повышения эффективности такой комбинации в качестве растворителя использовался белок альбумин, пояснили в СГУ, добавив, что причиной образования абсцесса послужила активность золотистого стафилококка – одного из наиболее распространенных возбудителей внутрибольничных инфекций.

Научный коллектив планирует продолжение работ по созданию малотравматичных способов лечения абсцессов в других частях организма, а также терапии прочих заболеваний с помощью лазерного излучения.