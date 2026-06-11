В Томске создали плазменный генератор для повышения качества кирпича

Во время загрузки заготовки в индукционную печь

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ТГАСУ создали плазменный генератор для повышения качества огнеупорного кирпича и керамики.

Устройство оплавляет поверхность изделия, создавая защитный слой из "стекла".

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Плазменный генератор для повышения качества огнеупорного кирпича и керамики создали ученые Плазменный генератор для повышения качества огнеупорного кирпича и керамики создали ученые ТГАСУ . Устройство перемещается в пространстве по заданной траектории и оплавляет поверхность изделия, создавая на его поверхности защитный слой из "стекла", сообщили в пресс-службе вуза.

Огнеупорные кирпичи и блоки используются для внутренней облицовки печей, температура в которых может достигать 1400-1600 °C и выше. В производственном процессе с поверхностью кирпича контактируют расплавленный металл, шлаки и агрессивные газы, рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории "Наноматериалы и нанотехнологии" Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Марк Семеновых.

По словам ученого, из-за воздействия агрессивных веществ или перепадов температуры на поверхности огнеупорного материала появляются трещины, возникает химическая коррозия или происходит вымывание пор, что ведет к разрушению кирпича.

Установка, созданная специалистами ТГАСУ, предназначена для обработки поверхности огнеупорных изделий плазмой для повышения их термостойкости с помощью образования стекловидного покрытия.

© Фото : ТГАСУ Плазменный генератор для повышения качества огнеупорного кирпича © Фото : ТГАСУ Плазменный генератор для повышения качества огнеупорного кирпича

"Наша технология предусматривает два варианта обработки изделия. В первом варианте на поверхность огнеупора предварительно наносится специальная керамическая паста (смесь тугоплавких оксидов, например, алюминия, циркония). Плазма оплавляет пасту, и она сплавляется с основой, образуя монолитное стеклокристаллическое покрытие", – пояснил Семеновых.

Во втором варианте плазмой обрабатывают сам кирпич без предварительного нанесения пасты — тогда изменяется структура его поверхностного слоя.

"В любом случае финальное покрытие — это не краска или напыление, а прочнейшая корка, сплавленная с телом кирпича на молекулярном уровне", — добавил ученый.

По его словам, использование плазменной энергии для повышения прочности поверхности огнеупорных материалов позволяет создавать стекловидный слой, который принимает на себя самые тяжелые нагрузки, не давая разрушаться основной массе материала.

"Обработка кирпича или другого огнеупора продлевает срок службы огнеупорных футеровок (защитных облицовок внутренних или наружных поверхностей промышленного оборудования, агрегатов, конструкций. – Прим. ред.), снижая издержки при простоях "печей". В итоге уменьшается себестоимость условной тонны стали, стекла или цемента. И все это на отечественном оборудовании и с использованием местного сырья", — подытожил Семеновых.