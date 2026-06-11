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В ЦБ фиксируют рост спроса на наличные - РИА Новости, 11.06.2026
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00:19 11.06.2026
В ЦБ фиксируют рост спроса на наличные

Заботкин: ЦБ фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России фиксирует рост спроса на наличные, который по своей динамике соответствует началу 2023 года.
  • Доля наличных в денежной массе выросла незначительно: с около 14 % до примерно 14,4 %.
  • По мнению зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, рост объема наличных денег — нормальное явление, отражающее рост номинального ВВП.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный - по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
"Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года действительно оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов, но он вовсе не беспрецедентный - по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
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Доля наличных в денежной массе выросла незначительно: если год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то сейчас - примерно 14,4%.
"Показатель по-прежнему остается ниже уровней конца 2024 года. Перелома тренда не произошло", - подчеркнул зампред.
По его мнению, важным фактором спроса остается потребность в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств.
"Значимую роль здесь играет то, что электронные способы оплаты работают не всегда стабильно: бывают ситуации, когда в магазине или кафе можно расплатиться только наличными из-за перебоев с мобильным интернетом или работой терминалов", - пояснил он.
При этом сам по себе рост объема наличных денег - нормальное явление. "В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП", - разъяснил Заботкин.
А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада.
"Мы рассчитываем, что политика ЦБ в итоге обеспечит такие темпы роста денежных агрегатов, которые совместимы с инфляцией вблизи 4%", - заключил он.
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