В ЦБ фиксируют рост спроса на наличные

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России фиксирует рост спроса на наличные, который по своей динамике соответствует началу 2023 года.

Доля наличных в денежной массе выросла незначительно: с около 14 % до примерно 14,4 %.

По мнению зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, рост объема наличных денег — нормальное явление, отражающее рост номинального ВВП.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный - по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

"Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года действительно оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов, но он вовсе не беспрецедентный - по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года", - сказал он в интервью газете " Ведомости ".

Доля наличных в денежной массе выросла незначительно: если год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то сейчас - примерно 14,4%.

"Показатель по-прежнему остается ниже уровней конца 2024 года. Перелома тренда не произошло", - подчеркнул зампред.

По его мнению, важным фактором спроса остается потребность в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств.

"Значимую роль здесь играет то, что электронные способы оплаты работают не всегда стабильно: бывают ситуации, когда в магазине или кафе можно расплатиться только наличными из-за перебоев с мобильным интернетом или работой терминалов", - пояснил он.

При этом сам по себе рост объема наличных денег - нормальное явление. "В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП", - разъяснил Заботкин

А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада.