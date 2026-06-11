Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам отряда БАРС госнаграды

КРАСНОГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг передал государственные награды бойцам отряда БАРС и вместе с ними вручил первые паспорта гражданина РФ юным жителям Подмосковья.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы по поручению президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим Героям. С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, вместе со своими близкими на торжественную церемонию в Дом правительства региона приехали 12 участников СВО – командиры, стрелки, снайперы, операторы БПЛА и радиоэлектронной борьбы, бойцы медицинских подразделений. С первых дней СВО добровольцы выполняли ответственные задачи: штурм, разведка, охрана критически важных объектов, защита мирных жителей. Указом президента они удостоены ордена Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших".

В четверг губернатор вручил орден Мужества Дмитрию из Пущина. Офицер Росгвардии в отставке в свои 52 года прошел специальные курсы, заключил контракт и вошел в состав отряда – выполнял боевые задачи как старший оператор БПЛА. Получив тяжелое ранение, вернулся домой, стал активно участвовать в общественной жизни муниципалитета.

Двое бойцов отмечены медалью "За отвагу". Сергей из Дмитрова, майор МЧС в отставке, сначала собирал и доставлял на фронт гуманитарную помощь, а после принял решение заключить контракт, отправился служить снайпером. Роман из Балашихи ушел на службу вслед за своим товарищами - занимался радиоэлектронной борьбой и противодействием вражеским беспилотникам.

Восемь добровольцев отряда удостоены медали "За храбрость" II степени. В их числе командир роты Гагик, который больше 10 лет служил в разных подразделениях и прошел большой боевой путь.

Другой награжденный - Никита из Лобни, за плечами которого год службы и два контракта. В отряде он командовал минометным расчетом. Среди награжденных есть и операторы беспилотных систем Даниил из Коломны и Сергей из Подольска. Даниил служил в ЛНР, как начальник расчета БПЛА прикрывал отход группы. А стрелок-оператор Сергей уничтожил немало вражеских дронов на Запорожском направлении.

В ходе церемонии медаль "За храбрость" II степени вручили старшине третьей роты Виктору из Электростали. Он провел в зоне СВО полтора года. Во время эвакуации раненого его атаковал беспилотник – боец успел сбить дрон, но сам получил ранение и контузию. Сейчас он проходит лечение, но хочет вернуться к своим товарищам. Первую медицинскую помощь Виктору оказал стрелок-санитар Семен из Одинцова – сегодня он также был удостоен медали. Эту же награду получили водитель медицинской роты Денис из Дмитрова, который участвовал в эвакуации раненых, и Павел из Подольска – у него за плечами три контракта и служба на Херсонском направлении. Боец прошел путь от наводчика артиллерии до заместителя командира роты. А стрелку Алексею из Раменского за проявленное мужество и самоотверженность в экстремальной ситуации передали медаль "За спасение погибавших".