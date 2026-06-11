Рейтинг@Mail.ru
Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.06.2026
Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили

Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из Колумбии, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
  • Вильямиль Чавес признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте за участие в боевых действиях против российских военнослужащих в 2023–2025 годах.
  • Наемник объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщил СК РФ.
Установлено, что в 2023-2025 годах Вильямиль Чавес вступил в состав украинского вооруженного формирования и участвовал за денежное вознаграждение в боевых действиях против российских военнослужащих. При этом иностранного наемника обучили военному делу, обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Республики Колумбия Вильямиля Чавеса Мигеля Джехисона... Приговором суда заочно Чавесу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В России заочно осудят наемника из Норвегии, воевавшего на стороне Киева
2 июня, 17:53
 
В миреКолумбияКиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала