Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщил СК РФ.

Установлено, что в 2023-2025 годах Вильямиль Чавес вступил в состав украинского вооруженного формирования и участвовал за денежное вознаграждение в боевых действиях против российских военнослужащих. При этом иностранного наемника обучили военному делу, обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.