Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
- Вильямиль Чавес признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте за участие в боевых действиях против российских военнослужащих в 2023–2025 годах.
- Наемник объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наемник из Колумбии, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщил СК РФ.
Установлено, что в 2023-2025 годах Вильямиль Чавес вступил в состав украинского вооруженного формирования и участвовал за денежное вознаграждение в боевых действиях против российских военнослужащих. При этом иностранного наемника обучили военному делу, обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Республики Колумбия Вильямиля Чавеса Мигеля Джехисона... Приговором суда заочно Чавесу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".